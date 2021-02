Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Verkehrsunfallflucht

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 09.02.2021 kam es um 14:15 Uhr auf der K15 im Bereich der Einmündung nach Freckenfeld zu einem Verkehrsunfall in deren Folge ein Unfallbeteiligter flüchtete. Ein 35-jähriger PKW Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Schaidt. In einer Rechtskurve kam dem Fahrer ein roter PKW auf der eigenen Fahrspur entgegen. Der 35-Jährige kam bei der Ausweichbewegung von der Fahrbahn ab. Der andere Unfallbeteiligte fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Es entstand ein Schaden von ca. 300EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell