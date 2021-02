Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - LKW's kontrolliert

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Zu einem erfreulichen Ergebnis kamen Polizeibeamte am 09.02.2021. In der Zeit von 06:00 - 08:00 Uhr wurde die Verkehrssicherheit der abfahrenden LKW im Bereich der Mercedesstraße kontrolliert. Insbesondere wurde hierbei auf die freie Sicht und Ladeflächen durch Schneebeeinträchtigungen geachtet. Lediglich zwei LKW Fahrer mussten vor Ort die Sattelauflieger von Schnee und Eis befreien.

