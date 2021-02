Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Bad Bergzabern (ots)

Am gestrigen Dienstag, 09.02.2021, führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern an drei Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch. 8 Verkehrsteilnehmer mussten in der Ortsdurchfahrt Birkenhördt, im 30-Km/h-Bereich, mit einem Verwarnungsgeld belegt werden. Bei einer Kontrolle auf der L 546 bei Steinfeld waren im 50Km/h-Bereich gleich 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell und am Ortseingang Oberhausen aus Richtung Bad Bergzabern, mussten 7 Fahrzeugführer beanstandet werden. Die gefahrenen Geschwindigkeiten lagen bei den Kontrollen alle im Verwarnungsbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell