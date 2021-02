POL-PDLD: Wehyer - In den Wingert gerauscht aus dem Staub gemacht

Polizeidirektion Landau

Am Montagabend (08.02.2021, 22 Uhr) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer im Edesheim Weg angeblich wegen Straßenglätte nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Wingert gerauscht. Zu Fuß machte sich der Mann aus dem Staub. Gestern Morgen erschien der Eigentümer und erstattete Anzeige, weil sein Wingert erheblich beschädigt wurde. Anhand des Kennzeichens konnte der Unfallverursacher schnell ausfindig gemacht werden. Zuhause wurde er kurz nach 8 Uhr mit einer Alkoholfahne angetroffen. Da er 0,53 Promille in den Alkotest pustete und zudem angab, öfters einem Joint zu frönen, wurde eine Blutprobe angeordnet. Seine Fahrerlaubnis konnte nicht sichergestellt werden, weil er derzeit keine hat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 4.000 Euro.

