Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Schussabgabe in Richtung Polizeidienststelle

Landkreis Wittmund KriminalitätsgeschehenLandkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.15 Uhr, nahmen Polizeibeamte der Polizeistation Esens ein lautes Knallgeräusch außerhalb des Dienstgebäudes wahr. Unmittelbar danach ging bei der Polizeistation Esens der Anruf eines couragierten Zeugen ein. Dieser teilte mit, dass er soeben mit einer weiteren Zeugin beobachtet hat, dass aus dem Beifahrerfenster eines Pkw von einer Person mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand in Richtung Polizeigebäude geschossen wurde. Der Anrufer hatte sich das Kennzeichen gemerkt und den Beamten mitgeteilt. An dem Dienstgebäude wurden keine Einschüsse festgestellt. Fahndungsmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des gesuchten Fahrzeuges. Gegen 01.45 Uhr konnte das Auto dann im Rahmen der Streife auf dem Marktplatz in Esens entdeckt und angehalten werden. Das Fahrzeug und die beiden 18 und 17 Jahre alten Fahrzeuginsassen aus dem Landkreis Wittmund wurden durchsucht. Eine Waffe konnte zunächst nicht sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde allerdings eine Schreckschusswaffe durch einen 16-jährigen aus dem Landkreis Wittmund übergeben, der die Schreckschusswaffe wenige Stunden zuvor von einem der Fahrzeuginssassen erhalten hatte. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

