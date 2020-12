Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Schirum - Streifenwagenbesatzung entdeckt Diebstähle aus hochwertigen Fahrzeugen

Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen

In der Nacht zu Sonntag wurde eine Streifenwagenbesatzung der Auricher Polizei gegen kurz vor 03.00 Uhr auf eine leuchtende Warnblinkanlage auf dem Gelände eines Autohauses in der Tjüchkampstraße in Aurich aufmerksam. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges entdeckten die Beamten, dass die Seitenscheibe des BMW X5 eingeschlagen wurde. Bei der anschließenden Begehung des Grundstückes vom Autohaus wurde festgestellt, dass an zwei weiteren hochwertigen Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen wurden. Bislang Unbekannte hatten aus dem Fahrzeuginneren fachmännisch Lenkräder, inklusive Airbag sowie Tachoeinheiten demontiert. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Es wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, leider ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die sich im Bereich des Geländes, durchaus auch schon vor der besagten Tat aufgehalten haben, melde sich bitte bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215.

