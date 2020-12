POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag, 18./19.12.2020

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen -/-

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw Unbekannte beschädigten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20:00 Uhr und 09:30 Uhr, zwei geparkte Pkw in der Tom-Brook-Straße in Aurich. Bei einem VW Golf mit Auricher Kennzeichen schlugen die Täter die Windschutzscheibe mit einer Bierflasche ein. Ein Mercedes Sprinter aus Ingolstadt wies Dellen an der Schiebetür auf. Auch hier war das Tatmittel vermutlich eine Bierflasche. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 700 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941-606215 zu melden.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Dornum - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitag, 18.12.2020, um 16:20 Uhr, kam es in Dornum- Westeraccum zu einem Verkehrsunfall, wobei ein 16-jähriger Jugendlicher aus Dornum mit seinem Leichtkraftrad die Accumer Riege in Richtung Esens befuhr. Beim Durchfahren einer scharfen Kurve geriet der Fahrzeugführer ins Schleudern, stieß gegen eine Leitplanke und stürzte mit seinem Leichtkraftrad. Seine 17-jährige Sozia, aus Norden kommend, verletzte sich dabei leicht. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Gefährliche Körperverletzung Am Samstag, 19.12.2020, gegen 02:00 Uhr, kam es in Norden in der Kirchstraße, vor einem Mehrparteienhaus, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus bisher unbekannten Gründen gerieten mehrere Personen aneinander. Nach bisherigen Ermittlungsstand wurden drei Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren dabei leicht verletzt. Unmittelbar nach der Tat, flüchtete eine sechsköpfige Personengruppe in Richtung Große Lohne. Da die weiteren Tatumstände vor Ort nicht zu ermitteln waren, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Norden unter Telefon 04931-9210.

Norden - Fahrraddiebstahl Am Freitag, 18.12.2020, in der Zeit von 12:00 - 18:30 Uhr, kam es in Norden in der Großen Mühlenstraße 14 zu einem Fahrraddiebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einer unverschlossenen Garage ein Pedelec der Marke Hercules in schwarz. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931-9210 entgegen.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen -/-

Kriminalitätsgeschehen -/-

