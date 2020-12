Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Leerhafe - Unfallstelle verlassen

Landkreis Wittmund VerkehrsgeschehenLandkreis Wittmund Verkehrsgeschehen (ots)

Am Mittwochvormittag ereignete sich in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Frisörgeschäft in der Brinkerstraße eine Verkehrsunfallflucht. Nach Aussage einer 29-jährigen Autofahrerin stellte sie ihren grauen Audi auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte die Frau einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür. An der Schadenstelle befand sich roter Fremdlack. Der Unfallverursacher/in hatte sich entfernt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Wittmund unter 04462/911-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell