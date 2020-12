Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Mercedesstern angebrochen und entwendet

In der Tatzeit von letztem Sonntag, den 13.12.2020 bis Montagmittag, den 14.12.2020, wurde in der Nordener Straße in Westerholt von einem Mercedes CLK der Mercedesstern abgebrochen und mitgenommen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl und Verbleib des Diebesgutes geben kann, möge sich mit der Polizeistation in Holtriem unter 04975/75694-0 in Verbindung setzen.

