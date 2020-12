Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Container auf Baustelle aufgebrochen

SteinfurtSteinfurt (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag (01.12.2020), 17.30 Uhr, und Dienstag (02.12.2020), 07.00 Uhr, auf dem Gelände einer Baustelle an der Liedekerker Straße in Burgsteinfurt einen Container aufgebrochen. Daraus stahlen sie verschiedene Werkzeuge und Maschinen. Auf das Gelände gelangten sie offenbar durch einen Bauzaun, den sie auf unbekannte Weise öffneten. Hinweise zu den Tätern gibt es nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Steinfurt entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

