Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Geschwindigkeitskontrollen 03.10.2020, 01:20 Uhr bis 03:15 Uhr

Speyer (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden wurden in der Wormser Landstraße in Speyer Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Während der Kontrollzeit passierten rund 80 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Bei elf Fahrzeugen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen und geahndet. Der ermittelte Höchstwert erreichte eine Fahrzeugführerin, die mit 75 km/h gemessen wurde. Die unangepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Unfallursachen und führt oft zu schweren Verkehrsunfällen. Fahren Sie bitte stets mit der gebotenen Sorgfalt und Rücksicht.

