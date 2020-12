Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand

Mönchengladbach-Hardterbroich, 07.12.2020, 08:24 Uhr, Pescher StraßeMönchengladbach-Hardterbroich, 07.12.2020, 08:24 Uhr, Pescher Straße (ots)

Am Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand an der Pescher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Mieter den Brand bereits gelöscht. Dabei war das Mobiliar um den Herd vom Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehrleute führten in der Wohnung im zweiten Obergeschoss eine Nachschau durch, weitere Maßnahmen waren jedoch nicht erforderlich. Der Mieter wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der FRW III (Rheydt), der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell