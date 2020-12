Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Georgsfeld - Polizei sucht Unfallzeugen // Wiesmoor - Polizei sucht weitere Geschädigte

Landkreis Aurich VerkehrsgeschehenLandkreis Aurich Verkehrsgeschehen (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 17.12.2020, befuhr ein 48-jähriger Autofahrer gegen 10.40 Uhr mit einem Peugeottransporter die Utlandhörner Straße aus Richtung Wallster Weg kommend in Fahrtrichtung Moordorfer Straße. Nach Angaben des Fahrers soll ihm in Höhe der Kreuzung Utlandshörner Straße/Nordmoorweg ein schwarzer Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Somit musste er ausweichen, kam dabei nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfahl. Das schwarze Fahrzeug soll einfach weiter gefahren sein. Zeugen des Verkehrsunfalles bzw. der Fahrer/in des unbekannten flüchtigen Pkw werden gebeten, sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 zu melden.

Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes im Amaryllisweg eine Verkehrsunfallflucht. Nach vorliegenden Aussagen fuhr der Fahrer eines FordC Max in eine sehr schmale Parklücke und beschädigte dabei den Außenspiegel eines Ford Focus Kombi. In dem Ford Fokus saß zu diesem Zeitpunkt die Fahrerin des Pkw. Auf Hupen der 66-jährigen Fahrerin reagierte der Fahrzeugführer/in des Ford C-Max nicht und setzte die Fahrt einfach fort. Möglicherweise wurde durch diesen Vorfall ein weiteres Fahrzeug beschädigt, das auf der anderen Seite der Fahrzeuglücke stand. Weitere Geschädigte mögen sich bei der Polizeistation in Wiesmoor unter 04944/914050 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell