Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch Parker

Unnau (ots)

Am Freitag, 02.10.20, in der Zeit von 11:00-11:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Unnau, dortige Schwimmbadstraße. Hierbei wurde ein geparkter PKW vermutlich durch ein ein-, oder ausparkendes Fahrzeug im hinteren linken Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580.

