Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Willmenrod (ots)

Am Mittwoch, den 30.09.2020, im Zeitraum zwischen 08.40 Uhr und 13.40 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Bach eingebrochen. Die derzeit unbekannten Täter drangen durch das Einschlagen einer rückwärtig, gartenseitig gelegenen Fensterscheibe in das Haus ein. Es wurde Bargeld entwendet. Die Hausbewohner waren während dieser Zeit abwesend.

Die Polizei bittet um Hinweise, wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zeitraum wahrgenommen hat. Hinweise bitte an die Polizei Westerburg unter 02663/98050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



