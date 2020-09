Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Ems (ots)

Am Mittwoch, den 30.09.2020 ereignete sich in der Zeit zwischen 13:00 und 13:45 Uhr ein Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Bad Ems gegenüber dem dortigen Goethe-Gymnasium. Der Unfallverursacher beschädigte einen in der Längsaufstellung geparkten blauen Pkw Nissan SUV und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603/970-0.

