POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 19./20.12.2020

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Nach Sturz mit Krad leicht verletzt Ihlow - Eine 20-jährige Kradfahrerin aus Ihlow verletzte sich am Samstagvormittag nach einem Sturz mit ihrer Kawasaki auf der Loogstraße. Ursächlich war vermutlich die regennasse Fahrbahn. Am Krad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt eine Schürfwunde am Knie.

Kriminalitätsgeschehen -/-

Sonstiges

Weihnachtsumzug des LsV Ostfriesland Krummhörn/Großefehn - Zu einem Weihnachtsumzug unter dem Motto "Einen Funken Hoffnung" rief der LsV Ostfriesland auf. Am späten Samstagnachmittag versammelten sich daraufhin 99 Traktoren in der Raiffeisenstraße in Pewsum, um einen Umzug in Richtung Großefehn durchzuführen. Unter polizeilicher Begleitung setzten sich die Traktoren um 16:45 Uhr in Bewegung und kamen nach einer zurückgelegten Fahrtstrecke von etwa 60 km am Zielort, dem Parkplatz des Metadrom in Ulbargen an. Während des Umzuges kam es zu keinerlei Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Unfallverursacher entfernt sich Upgant-Schott - Am Samstag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, wurde in der Falkenstraße in Upgant-Schott ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellter Pkw (weißer Opel Combo) im Bereich der Fahrertür beschädigt. Möglicherweise ist der Schaden durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren an dem geparkten Pkw verursacht worden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Norder Polizei unter Telefon 04931-9210 zu melden.

Kriminalitätsgeschehen

Zeugen zu einer Schlägerei gesucht Norden - Am Samstag gegen 18:10 Uhr wurde der Polizei Norden eine Schlägerei auf dem Marktplatz vor der Dienststelle mitgeteilt. Mehrere Personen sollen auf einen Mann eingeschlagen haben. Vor Ort konnte lediglich das 20-jährige Opfer angetroffen werden, die Täter waren demnach flüchtig. Da das Opfer, das nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen aufwies, selbst keine Angaben zu den Tätern machen konnte, sucht die Polizei auf diesem Weg Zeugen, die Beobachtungen zu dieser Tat gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter Telefon 04931-9210 entgegen.

Sonstiges

Verstoß gegen die Corona-Verordnung Norden - In einer Siedlungsstraße in Norddeich wurde am Samstag gegen 20:15 Uhr ein Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen festgestellt. Hier hielten sich Personen aus insgesamt fünf Haushalten in einer Gartenhütte auf, was aufgrund der derzeitigen Infektionslage verboten ist. Die Polizei musste regelnd einschreiten. Gegen die Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen -/-

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung Neuschoo - Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen in Neuschoo. Hierbei wurden zwei Männer aus der Samtgemeinde Esens mit Faustschlägen und Stühlen nach vorangegangenen Streitigkeiten durch unbekannte Täter verletzt. Die beiden 26 und 28jährigen Opfer erlitten leichte Verletzungen an Oberkörper und Kopf.

Kennzeichendiebstahl Wittmund - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte von einem Pkw, der auf einem Grundstück im Ostiemer Weg in Wittmund abgestellt war, das hintere Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund unter Telefon 04462-9110 in Verbindung zu setzen.

