POL-AUR: Pressemeldung für die Landkreise Aurich und Wittmund

Wiesmoor - Fritteuse geriet in Brand In einem Imbissbetrieb an der Hauptstraße in Wiesmoor geriet gestern Abend, gegen 19.45 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache eine Fritteuse in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Über die Dunstabzugshaube in dem Imbiss breiteten sich die Flammen bis nach oben auf das Dach aus. Die unbewohnte Oberwohnung über dem Imbiss wurde dabei stark verrußt. Mitarbeiter in dem Imbiss entdeckten während der Arbeit den Brand und alarmierten die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr rückte mit über 50 Einsatzkräften zum Brandort aus. Außerdem schaltete ein Mitarbeiter der EWE die Gas-und Stromzufuhr ab. Die Fritteuse wurde durch den Brand zerstört, die Dunstabzugshaube zum Teil beschädigt, diverse Lebensmittel verrußt. Der Schaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich/Sandhorst - Versuchter Bäckereieinbruch In der Nacht zu Samstag versuchten bislang Unbekannte in eine Bäckereifiliale an der Dornumer Straße einzusteigen. Die potentiellen Einbrecher versuchten die Fenstertüren durch Aufhebeln zu öffnen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Unbekannten eventuell bei der Tatausführung gestört worden sind. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich geben kann, möge sich bei der Auricher Polizei unter 04941/606-215 melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Mit 1,5 Promille von der Fahrbahn abgekommen 202001489403 In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 30-jähriger aus Brookmerland mit seinem Pkw die Gewerbestraße in Georgsheil in Fahrtrichtung Aurich. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Grenzsteinen. Der Unfallfahrer war alkoholisiert. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Südbrookmerland/Moordorf - Polizei sucht Quadfahrer Am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer/in mit einem Quad die Straße Zum Stauwerk in Richtung am Abelitzkanal. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Quad nach rechts von der Straße ab und landete im Ringkanal. Der Fahrer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug blieb zurück Hinweise zum Fahrer/in nimmt die Auricher Polizei unter 04941/606-215 entgegen.

Altkreis Norden

Norden - Pflegekraft löscht Brandstelle Am Freitagmorgen, gegen kurz vor 07.00 Uhr, kam es in einem Pflegeheim in der Osterstraße in Norden zu einem Brandgeschehen. Ein dortiger 47-jähriger Bewohner rauchte nach bisherigen Erkenntnissen in seinem Zimmer und aschte in eine Bonbontüte. Die Tüte fiel auf den Fußboden und dadurch wurde die Plastikverkleidung des Bettes angesengt. Ein Pfleger entdeckte die Brandstelle zeitnah und löschte diese umgehend. Personen wurden nicht verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zigarettenautomaten beschädigt In der Nacht zu letztem Samstag wurde in Norden, im Westgaster Weg, ein Zigarettenautomat beschädigt. Bislang Unbekannte zerstörten den Automaten im Bereich des Kartenschlitzes. Die Täter flexten vermutlich zunächst und bogen anschließend das Metallstück um. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt die Norder Polizei unter 04931/921-0 entgegen.

Norden/Süderneuland - Verglasung eingeworfen Bislang Unbekannte schlugen am Sonntag, zwischen 15.45 und 16.15 Uhr, mit einer Holzlatte die Verglasung der Sprecherkabine des SV Süderneuland auf dem Gelände im Siedlungsweg ein. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Kennzeichen gestohlen Von einem grauen Opel Vectra entwendeten bislang unbekannte in der Nacht zu Samstag das hintere Kennzeichen, WTM-AV 822. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Grundstück im Ostiemer Weg in Wittmund, unter einem dortigen Carport. Täterhinweise oder Hinweise zum Verbleib des Kennzeichens nimmt die Wittmunder Polizei unter 04462/911-0 entgegen.

Westerholt - LED-Kirschblütenbaum beschädigt In der Nacht zu Sonntag, zwischen 02.00 und 07.00 Uhr, wurde auf einem Grundstück in der Straße Mittelgast in Westerholt ein sogenannter LED-Kirchblütenbaum beschädigt. Zunächst wurde das Stromkabel des Baumes abgerissen und anschließend der komplette Baum in den Garten des benachbarten Grundstückes geworfen. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation in Esens unter 04971/926500 entgegen.

Westerholt - Lichterkette gestohlen

Am Samstag, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte eine batteriebetriebene Lichterkette von einem Grundstück An der Mühle in Westerholt. Die gestohlene Lichterkette befand sich zuvor an einem kleinen Baum vor der Haustür. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls werden an die Polizeistation in Esens unter 04971/926500 erbeten.

Verkehrsgeschehen

Esens - Beifahrerseite zerkratzt Auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Esens wurde am Freitagnachmittag, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr, die Beifahrerseite eines grauen Golf Sportsvan zerkratzt. Die Geschädigten hatten ihr Fahrzeug auf dem besagten Parkplatz abgestellt und im Markt ihre Einkäufe erledigt. Anschließend stellte sie die frischen Beschädigungen fest. Die Kratzspuren befinden sich auf einer Länge von 70 cm. Zeugen des Vorfalles mögen sich mit der Polizeistation in Esens unter 04971/926500 in Verbindung setzen.

