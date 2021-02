Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schwerverkehr und Geschwindigkeit überwacht

Germersheim (ots)

Am Dienstag wurden im Dienstgebiet der Polizei Germersheim im Zeitraum von 08 -14 Uhr Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei einer Lasermessung in der Rheinzaberner Straße in Rülzheim war nur ein Autofahrer zu schnell. Anschließend wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Dort kam es zu insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstößen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und an vier Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt. Mittags wurde die Kontrolle dann in die Sondernheimer Straße verlagert. Dort kam es zu insgesamt zwei Geschwindigkeitsverstößen. Im gleichen Zeitraum wurde auch der Schwerverkehr im Dienstgebiet überwacht. Neben einem Verstoß gegen die Ladungssicherung, stellten die Beamten zwei Gurtverstöße und an vier LKW technische Mängel fest.

