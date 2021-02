Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Herdplatte vergessen

Vreden (ots)

In Brand geraten sind am Donnerstag ein Herd, eine Dunstabzugshaube sowie Möbelstücke in Vreden. Der Hausbewohner hatte mutmaßlich nach dem Kochen vergessen, eine Herdplatte auszuschalten. Durch den Brand und daraus entstandene Rauchentwicklung, war die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Up de Bookholt nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Vreden brachte den Mann anderweitig unter. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

