Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Diebstahl eines Schlüsseletuis

CoesfeldCoesfeld (ots)

Am Freitag (20.11.20) hat eine 83-jährige Dülmenerin den Diebstahl ihres Schlüsseletuis samt Inhalt bei der Polizei angezeigt. Passiert ist dieser bereits am Mittwoch (18.11.20) in dem Aldi an der Münsterstraße. Die Frau berichtet, dass zwei Frauen sich ihr immer wieder genähert haben. Die Dülmenerin war zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr einkaufen.

Beide Frauen sollen dunkelhaarig sein. Die 83-Jährige schätzt eine um die 50 Jahre und die andere um die 30 Jahre. Aufgrund der Tatzeit schließt die Polizei einen Zusammenhang mit einem anderen Diebstahl vom Mittwoch in Buldern nicht aus.

Um kurz nach 10 Uhr war eine Seniorin in einem Lebensmittelmnarkt an der Gewerbestraße einkaufen. Im Geschäft fielen ihr zwei Frauen auf. Als sie ihren Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Die beiden Frauen hatten zu dem Zeitpunkt das Geschäft bereits verlassen.

Weiterhin war der aufmerksamen Seniorin auf dem Parkplatz ein silbernes Auto mit rumänischem Kennzeichen aufgefallen. Das Auto war an der Front stark beschädigt. Die Frauen beschreibt sie als ca. 40-50 Jahre alt.

Eine Frau hatte braune Haare und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Die zweite Frau hatte blonde Haare und trug eine helle Jacke.

Für beide Diebstähle bittet die Polizei in Dülmen Zeugen, sich 02594/7930 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell