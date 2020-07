Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.07.2020 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus.

Peine, Vöhrum, 15.07.2020, gegen 11:00 Uhr.

In mindestens einem Fall hatte sich ein Anrufer bei dem Zeugen, einem Mann aus Vöhrum, telefonisch gemeldet. Der Anrufer habe sich als Kripo Peine vorgestellt. Unter Nennung persönlicher Daten von anderen Bewohnern aus Vöhrum (aus öffentlichen Quellen zu entnehmen) habe der Anrufer versucht, sich nach Wertgegenständen zu erkundigen.

Die Polizei warnt. Polizeibeamte werden sich niemals telefonisch am Telefon nach ihren persönlichen Wertgegenständen erkundigen. Fallen sie nicht auf einen solchen Trick herein. Nennen sie niemals persönliche Dinge am Telefon. Im Zweifel kontaktieren sie immer ihre Polizei. Wir stehen ihnen mit Rat und Hilfe zur Verfügung.

