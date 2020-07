POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.07.2020 für die Bereiche Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel.

Polizei Salzgitter

Täter scheiterten bei ihrem Einbruchsversuch.

Salzgitter, An der Erzbahn, 11.07.2020 (Feststelltag).

Die unbekannten Täter hatten offensichtlich versucht, die Eingangstüren eines Lebensmittelgeschäftes aufzubrechen. Aus nicht bekannten Gründen scheiterten sie jedoch an ihrem Vorhaben und verursachten einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18970.

Feuer verursachte hohen Sachschaden.

Salzgitter, Gebhardshagen, Dotterbruch, 13.07.2020, 01:20 Uhr.

Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet ein in einer Auffahrt des Hauses abgestellter Pkw in Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf eine angrenzende Garage über und zerstörte zwei in der Garage befindliche weitere Fahrzeuge.

Die alarmierten Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf das nahe gelegene Wohnhaus verhindern. Bei dem Feuer wurde nach bisherigem Ermittlungsstand niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachaden von mindestens 100.000 Euro.

Derzeit ermittelt die Polizei die Brandursache. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter 05341/18070.

Trunkenheit im Straßenverkehr.

Salzgitter, Thiede, Pappeldamm, 12.07.2020, 04:00 Uhr.

Ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw konnte von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten erste Anzeichen fest, die auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer offensichtlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Peine, Große Gasse, 12.07.2020, 17:40 Uhr.

Ein 65-jähriger Fahrer eines Pkw wird beschuldigt, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten die alkoholische Beinflussung fest und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und eine Untersagung der Weiterfahrt ausgesprochen.

Viele Fahrer hielten sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Wolfenbüttel, Landesstraße 495 in Höhe Oderwaldparkplatz, 12.07.2020, 10:45-15:50 Uhr.

Die Polizei führte im genannten Zeitraum in einer 80 km/h-Zone eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei knapp 100 gemessenen Fahrzeugen konnten insgesamt 50 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden. Der höchste gemessenen Wert lag bei 100 km/h. Die Polizei wird auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen durchführen und leistet hierdurch einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

