Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.07.2020 bis 12.07.2020 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus Samstag, 11.07.20, ca. 22:20 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Neuer Mühlenweg

Am Samstagabend kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Eine aufmerksame jugendliche Spaziergängerin nahm eine starke Rauchentwicklung aus einem Haus im Neuen Mühlenweg wahr und alarmierte den Notruf. Durch die zuerst eintreffenden Polizeikräfte konnte schließlich der Brand eines Kellerraumes festgestellt werden. Das Mehrfamilienhaus wurde evakuiert. Der Kellerbrand wurde schließlich durch die Feuerwehr abgelöscht. Es entstand ein erheblicher Sachsachen. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Trunkenheitsfahrten Sonntag, 12.07.2020, ca. 03:35 Uhr 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Teichwiesenweg und Sonntag, 12.07.2020, ca. 04:00 Uhr 38239 Salzgitter-Thiede, Pappeldamm

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Salzgitter im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle den Fahrzeugführer eines Pkw im Teichweisenweg. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 32-jährige Mann aus Salzgitter unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Ein weiterer Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss konnte am frühen Sonntagmorgen in Salzgitter-Thiede festgestellt werden. Der 22-jährige Mann aus dem Bereich Helmstedt wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Pappeldamm angehalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen zu seinem Führerschein dauern an. Auch ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Freitag, 10.07.2020, 17:30 Uhr bis 19:15 Uhr 38239 Salzgitter-Thiede, Thomas-Mann-Straße

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender "Unfallflucht" kam es am frühen Freitagabend in Salzgitter-Thiede. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Salzgitter-Thiede und beschädigte das Fahrzeug. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzgitter-Thiede unter 05341-941730 zu melden.

