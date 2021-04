Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 15. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Kirche

Dienstag, 13.04.2021, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 14.04.2021, 09:30 Uhr

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen gelangten unbekannte Täter über den Keller in die Räumlichkeiten einer Kirche in Wolfenbüttel, Michael-Praetorius-Platz. Hier wurde eine weitere Tür aufgehebelt. Letztendlich wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet. Zum insgesamt entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Diebstahl eines VW Bus Multivan

Mittwoch, 14.04.2021, zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch, zwischen 07:30 Uhr und 14:00 Uhr, einen auf einem Parkplatz am Waldweg in Wolfenbüttel abgestellten grauen VW Bus Multivan. Der Wert des 20 Jahre alten Busses wird mit rund 6000 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Verkehrsunfall, Fahrer mit 1,52 Promille unterwegs

Mittwoch, 14.04.2021, gegen 21:50 Uhr

Vermutlich auch aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung kam am Mittwochabend ein 29-jähriger Autofahrer mit seinem PKW in Hornburg, Schützenallee, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision mit dem Baum wurde der 29-Jährige in seinem PKW leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten die deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

