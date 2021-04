Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 14. April 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Körperverletzung

Dienstag, 13.04.2021, gegen 19:45 Uhr

Ein 21-jähriger Mann ist am Dienstagabend Opfer zu einer Körperverletzung geworden. Demnach habe sich der junge Mann im Bereich der Bushaltestelle Cranachstraße in Wolfenbüttel aufgehalten. Hier sei ein unbekannter Mann aus dem dort anhaltenden Bus ausgestiegen und habe ihm mehrmals unvermittelt und grundlos mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Das Opfer habe daraufhin zu Fuß die Flucht ergriffen. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 25 - 35 Jahre alt, 180 cm groß, kurze blonde Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit blauer Jeans und blauer Steppjacke. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Isingerode: Verkehrsunfall, ein leicht verletzter Autofahrer

Dienstag, 13.04.2021, gegen 13:45 Uhr

Am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich in Isingerode, Höhe Einmündung zum Parkplatz der Gaststätte "Itschenkrug" ein Verkehrsunfall, bei dem ein 47-jähriger Autofahre leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte der 70-jährige Fahrer eines Mercedes vom Parkplatz in den fließenden Verkehr auf die Bundesstraße 82 einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das vorfahrtberechtigte Auto des 47-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden bremste der 47-Jährige sein Auto stark ab. Ein nachfolgender 38-jähriger Autofahrer bemerkte dieses zu spät und fuhr mit seinem PKW auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.

Wolfenbüttel: mögliche Geschädigte zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Freitag, 09.04.2021, gegen 13:50 Uhr

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitagmittag, dass er gegen 13:50 Uhr beobachtet habe, wie ein bis dahin unbekannter Autofahrer mit seinem PKW in der Straße Alter Weg, Fahrtrichtung Innenstadt, mit seinem rechten Außenspiegel gegen mehrere parkende PKW gestoßen sei. Der unbekannte Autofahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zwischenzeitlich konnte durch die Polizei ein 62-jähriger Autofahrer als mutmaßlicher Unfallverursacher ermittelt werden. Auch konnten mehrere beschädigte PKW festgestellt werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass weitere, dort parkende PKW beschädigt worden sind. Meldungen erbittet die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell