POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 14.03.21 für den LK Peine

14.03.21

Einbruch in ein Wohnhaus

Peine, Ölsburg, Gerhard-Lukas-Straße, 13.04.21, 05:45 Uhr bis 09:10 Uhr

In den Morgenstunden des 13.04.21 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg. Zurzeit unbekannte Täter gelangten durch ein Fenster in das Haus. Ob etwas entwendet worden ist, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 300 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Peine, Feldstraße, 13.04.21, 14:55 Uhr

Am 13.04.21 um 14:55 Uhr wurde durch die Polizei auf der Feldstraße in Peine der 30-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades angehalten. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Einbruch in einen Baumarkt

Peine, Stederdorf, Caroline-Herschel-Straße 7, 13.04.21, 03:40 Uhr

Am Dienstagmorgen um 03:40 Uhr wurde durch einen Sicherheitsdienst gemeldet, dass es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Caroline-Herschel-Straße kommt. Eine Überwachungskamera hatte im umzäunten Außengelände des Baumarktes zwei Personen aufgenommen. Vor Ort konnten Kräfte der Polizei ein Pkw anhalten, welcher vom Tatort flüchten wollte. Dieser war mit einem 36 und 32 Jahre altem Mann besetzt. Auf dem Parkplatz des Baumarktes konnte ein weiterer Pkw festgestellt werden. In diesem konnte ein ebenfalls 32 Jahre alter Mann festgestellt werden. In beiden Pkw konnte mutmaßliches Diebesgut, hochwertige Mähroboter, festgestellt werden. Die drei Täter wurden durch die Polizei festgenommen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

