Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 12.04.21 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruch in einem Kleingartenverein

Salzgitter, Bad, Irenenstraße, 05.04.21 18:00 Uhr bis 11.04.21 18:55 Uhr

Im Zeitraum vom 05.03.21 bis 11.04.21 wurde in eine Parzelle eines Kleingartenvereins in der Irenenstraße in Salzgitter-Bad eingebrochen. Zurzeit unbekannte Täter verschafften sich unerlaubt Zugang zur Kleingartenparzelle des 55-jährigen Geschädigten. Mit einem unbekannten Gegenstand brachen die Täter die Tür zur Gartenlaube auf. Ob etwas entwendet worden ist, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell