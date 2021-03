Polizei Gütersloh

POL-GT: Auto landet auf dem Dach - Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Sonntagabend (14.03., 20.20 Uhr) befuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Straße Zur Marburg in Richtung Rentruper Straße. Kurz vor der Einmündung kam der Fahrer mit seinem Auto innerhalb einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit Bäumen am Straßenrand und überschlug sich. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen.

Die beiden Insassen, 18-jährige Männer aus Rheda-Wiedenbrück, verletzten sich leicht. Sie stiegen eigenständig aus dem Pkw aus. Zur weiteren Behandlung wurden sie mit einem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser gefahren. An dem Pkw entstand Totalschaden. Zudem entstand Sachschaden an den Bäumen und im Erdreich.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell