Polizei Gütersloh

POL-GT: 53-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagmittag (12.03., 11.32 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich der Osnabrücker Landstraße/ Werner-Von-Siemens-Straße ein Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrender, bei welchem sich eine 53-jährige Gütersloherin schwer verletzte.

Die Gütersloherin befuhr mit einem Skoda die Osnabrücker Landstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße / B 61 und beabsichtigte im Einmündungsbereich Werner-Von-Siemens-Straße nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 73-jähriger Gütersloher mit einem Audi die Osnabrücker Landstraße in entgegengesetzte Richtung. Bei dem Abbiegeversuch der Skoda-Fahrerin kam es in der Folge zur Kollision. Die 53-jährige wurde durch den eingesetzten Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen und zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt.

Die beiden erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 25 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Osnabrücker Landstraße teilweise gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell