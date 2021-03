Polizei Gütersloh

POL-GT: 13- und 14 Jahre alt - Drogen, Diebstahl, Beleidigung, Widerstand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagnachmittag (13.03., 16.04 Uhr) wurde die Besatzung eines Streifenwagens am Stadtring Sundern/ Verler Straße auf die Fahrer eines Kleinkraftrads aufmerksam. Sie trugen keinen Helm. Nachdem den jungen Männern eine Kontrolle signalisiert worden ist, stiegen sie von dem motorisierten Zweirad ab und schoben es über den Gehweg.

Der 14-Jährige Fahrzeugführer und sein 13-jähriger Sozius gaben spontan an, den Roller herrenlos aufgefunden zu haben. Anschließend haben sie diesen kurzgeschlossen. Eigenen Angaben nach standen beide jungen Männer unter Drogeneinfluss. Der 13-Jährige reagierte äußerst gereizt während der Kontrolle. Er beleidigte die eingesetzten Polizeibeamtinnen lautstark in einer deutlich herabwürdigenden und erschreckenden Art und Weise. Nachdem er zudem mehrfach auf eine Beamtin provokativ zulief, wurde er gefesselt und zur Dienststelle gefahren. Dort wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Dieses ist durch die Tatverdächtigen nicht nur gestohlen worden, sondern war zudem nicht ordnungsgemäß für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Da der 14-jährige Fahrer eigenen Angaben nach unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm in eine Blutprobe entnommen. Auch dieser Minderjährige wurde im Anschluss in die Hände seiner Mutter übergeben.

Entsprechende Verfahren, unter anderem wegen Diebstahl, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Widerstand, Beleidigung etc. wurden eingeleitet.

