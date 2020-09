Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Täter schneidet Schloss auf

Gronau (ots)

Ein Pedelec hat ein Unbekannter am Montag in Gronau entwendet. Gegen 14.40 Uhr schnitt er an der Ochtruper Straße ein Bügelschloss auf. Der Täter hatte einen Winkelschleifer mitgebracht. Mit dem Diebesgut, einem schwarzen Pedelec der Mark Rocco, flüchtete er vom Tatort. Der Dieb ließ ein weiteres Pedelec der Marke Union zurück. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02562) 9260 an die Kripo Gronau.

