Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Papier in Brand gesteckt

Borken (ots)

Das beherzte Eingreifen einer Zeugin verhinderte möglicherweise einen größeren Schaden: Ein Unbekannter hat am Montag gegen 07.00 Uhr in Borken gezündelt. Der Täter ließ nach ersten Erkenntnissen auf einem Grünstreifen an der Straße "An der Nordbahn" Papier in Flammen aufgehen. Die Zeugin konnte den Brand löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Vom Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: circa 1,75 Meter groß, krauses schwarzes Haar, ungepflegtes Äußeres, bekleidet unter anderem mit einem braunen Pullover. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell