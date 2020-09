Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Sporttasche mit Bargeld

Bocholt (ots)

Bargeld haben Unbekannte in Bocholt bei einem Einbruch erbeutet. Das Geschehen spielte sich zwischen Samstag, 19.09., 16.00 Uhr, und Sonntag, 20.09., 12.15 Uhr ab. Die Täter waren gewaltsam in die Garage eines Wohnhauses an der Josef-Fehler-Straße eingedrungen. Im Inneren brachten sie eine Sporttasche an sich, die auf dem Dachboden oberhalb der Garage deponiert war. Nach Angaben des Geschädigten befand sich in der Tasche Bargeld im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell