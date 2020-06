Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lähden - Polizei sucht nach Zeugen

Lähden (ots)

Vergangenen Mittwoch gegen 15:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter auf der Kolpingstraße in Lähden hinter vier jugendliche Mädchen her. Die Jugendlichen befuhren mit ihren Fahrrädern den Radweg. Der Unbekannte bog kurz darauf in einen Waldweg ein und stellte sich mit heruntergelassener Hose und Blickrichtung zum Radweg vor sein Fahrzeug und führte sexuelle Handlugen an einer Gummipuppe durch. Einige Tage später wurde das Fahrzeug von einem der Mädchen ein weiteres Mal gesichtet. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw mit Ahauser Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell