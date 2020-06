Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Mercedes in Brand geraten

Emsbüren (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts entstand ein Brand an einem Mercedes. Der Fahrer des Pkw war gestern gegen 15:30 Uhr auf der A31 in Richtung Emden unterwegs, als er auf Höhe Emsbüren Rauch aus seinem Fahrzeug wahrnahm und diesen dann auf dem Standstreifen abstellte. Kurz darauf habe der PKW im Bereich der Motorhaube angefangen zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Feuerzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt.

