POL-GT: Pkw-Außenspiegel in Herzebrock beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Herzebrock-Clarholz (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag (13.03. - 14.03.) an bisher zwei bekannt gewordenen Tatorten Pkw-Außenspiegel mutwillig beschädigt. Die zwei betroffenen Fahrzeuge waren vor den jeweiligen Wohnhäusern an den Straßen Weißes Venn und Meerwiesenstraße abgestellt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

