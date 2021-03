Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte brechen Kasse eines Hofladens auf

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag (13.03.) die Kasse eines Selbstbedienungsladens aufgebrochen. Die Kasse des Hofladens befindet sich in dem Verkaufsraum am Ascheloher Weg.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer hat verdächtigte Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

