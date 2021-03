Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand im Fuchsweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (PS) Am frühen Sonntagmorgen (14.03.2021), gegen 7:10 Uhr, meldeten Anwohner ein Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft am Fuchsweg. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer, welches in einem Zimmer der Unterkunft ausgebrochen ist, zeitnah gelöscht werden. Alle Bewohner konnten aus dem Gebäude evakuiert werden. Ein 28-jähriger und ein 33-jähriger Bewohner wurden anschließend mit leichten Verletzungen zur vorsorglichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Durch den Brand ist das Gebäude derzeit nicht mehr bewohnbar und die Bewohner wurden in einer anderen Gemeinschaftsunterkunft in Gütersloh untergebracht. Der Gesamtsachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Brandursachenermittler der Kreispolizeibehörde Gütersloh haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Genaue Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

