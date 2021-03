Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Halle, Brackweder Str.

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (AW) - Am späten Freitagabend (12.03.21, 23 Uhr) ereignete sich in Halle (Westf.) an der Brackweder Str. ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 20-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin aus Halle befuhren mit ihrem PKW Suzuki die Brackweder Str. in Fahrtrichtung Bielefeld. Um auf das Gelände der Jet - Tankstelle zu gelangen, bog die Fahrerin nach links ab und übersah den ihr entgegen kommenden 40-jährigen Audifahrer aus Halle. Beide PKW kollidierten frontal, erlitten hohen Sachschaden und mussten im Nachgang durch einen Abschlepper entfernt werden. Es wurden zwei Personen schwer verletzt, eine leicht. Die Schwerverletzten wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr wurde zum Ausleuchten der Unfallstelle zwecks Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Brackweder Str. musste kurzzeitig gesperrt werden.

