Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zu schnell in der Kurve

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 19:10 Uhr fuhr der 23-jährige Fahrer eines Seat von der B 27 kommend auf die Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Nord in Richtung Stuttgart. In der Rechtskurve geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster ins Rutschen und stieß mit dem BMW eines 36-Jährigen zusammen, der der auf linken der beiden Fahrspuren fuhr. Die Fahrer blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell