Auto überschlug sich

RheinbergRheinberg (ots)

Am Samstag, 12.12.2020, kam es gegen 17.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Xantener Straße in Höhe des Chemiewerks Solvay in Rheinberg.

Ein 54-jähriger aus Xanten befuhr mit einem PKW die Xantener Straße von Rheinberg aus kommend in Fahrtrichtung Xanten. In Höhe des Chemiewerks Solvay kam der Xantener aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Mittelinsel und schleuderte anschließend nach rechts über den Grünstreifen in einen Graben. Hierbei überschlug sich das Auto.

Bei dem Unfall verletzte sich der Mann schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus in Kamp-Lintfort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Xantener Straße für circa eine Stunde.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

