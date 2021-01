Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: versuchter Wohnungseinbruch

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Wohnungsinhaber in der Böblinger Straße aus versuchten im Verlaufe des Samstagnachmittags in die Wohnung einzudringen. Letztendlich blieb es beim Versuch, sodass die Täter ohne Beute wieder von Dannen zogen. Lediglich an der Wohnungstüre entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell