Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nicht einig geworden...

Haßloch (ots)

...sind sich am Donnerstag gegen 14:30 Uhr (24. September 2020) nach einem Unfall auf dem Parkplatz des Action-Markts in Haßloch (Brandenburger Straße) zwei Unfallbeteiligte. Beim Ein- bzw. Ausparken stießen ein grauer Audi A4 und ein grauer Renault Twingo zusammen. Durch die voneinander abweichenden Schilderungen, ließ sich der Unfallhergang nicht klären. Bei beiden wurden der Schaden auf etwa 1.500, --EUR geschätzt. Die Polizeiinspektion Haßloch sucht Zeugen des Vorfalls und nimmt Hinweise unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell