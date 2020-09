Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wildunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Erfenstein (ots)

Am 24.09.2020 gegen 06:50 Uhr kam es auf der L499 von Erfenstein in Richtung Frankeneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Autofahrerin einem Wildtier auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie fuhr in einer Linkskurve durch das Ausweichmanöver über die Gegenfahrbahn auf einen Hang und kam letztlich wieder auf der rechten Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin klagte anschließend über Schmerzen im Rückenbereich. Das Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden (ca. 6000 Euro) und musste abgeschleppt werden. Um welches Wildtier es sich handelte, konnte bisher nicht geklärt werden.

