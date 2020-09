Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut Betrugsversuche im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Am 23.09.2020 wurde ein 72-Jähriger aus Weisenheim am Sand von einer derzeit unbekannten männlichen Person, die sich als Neffe ausgab, angerufen. Im Rahmen des Anrufes bat der Unbekannte um Hilfe bezüglich des Kaufs einer Immobilie und um zeitnahe Übergabe eines Bargeldbetrages zur Durchführung des Immobiliengeschäfts. Der Geschädigte erkannte, dass es sich offenbar um eine Betrugsmasche handeln könnte und gab gegenüber dem Anrufer an, dass er über die Angelegenheit nachdenken müsse. Weitere Anrufe erfolgten darauf nicht - ein Schaden ist nicht entstanden.

Ebenfalls am 23.09.2020 wurde durch einen Anwohner aus Weisenheim am Berg mitgeteilt, dass soeben eine Person versucht habe, im Rahmen eines Haustürgeschäfts Teppiche zu verkaufen. Auch diesem kam die Art des Warenangebots suspekt vor, sodass auch hier letztendlich, aufgrund dessen, dass der Teppichverkäufer abgewiesen wurde, kein Schaden entstand. Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

