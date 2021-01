Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Fahrzeuge beschädigt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Im Zeitraum vom 31.12.2020, 16:00 Uhr bis zum 01.01.2021, 11:30 Uhr wurden im Höhenweg in Ditzingen drei Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter beschädigt. An den geparkten Fahrzeugen wurde der Lack an Fahrzeugtüren und Kotflügel mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von insgesamt ca. 2400 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen (Tel. 07156 43520) zu melden.

