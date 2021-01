Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einsatzgeschehen an Silvester

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Zum Jahreswechsel kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu einem im Vergleich zum Vorjahr leicht geringeren Einsatzaufkommen. Die Feuerwehren der Landkreise Böblingen und Ludwigsburg mussten im Verlauf der Nacht zu drei Löscheinsätzen (Vorjahr: 23) ausrücken. In zwei Fällen entstand kein Sachschaden und die Gründe sind in technischen Ursachen zu suchen. Lediglich in Möglingen wurden zwei Mülleimer vermutlich durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Der weit überwiegende Teil der Einsätze entsprang Hinweisen auf die Nichteinhaltung der Corona-Verordnung, also Verstößen gegen die Ausganssperre und dem Pyrotechnikverbot im öffentlichen Raum. Im Zusammenhang mit den Kontaktbeschränkungen mussten auch sechs private Feiern in Wohnungen aufgelöst werden. Darüber hinaus kam es im Gegensatz zu den vergangenen Jahreswechseln nur sehr vereinzelt zu alkoholbedingten Einsätzen und Streitigkeiten. Alle Einsatzmaßnahmen verliefen überwiegend friedlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell