Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 09:40 Uhr wurde dem Polizeirevier Sindelfingen ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Sommerhofenstraße gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass versucht wurde den Zigarettenautomat mittels unbekanntem Sprengmittel zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, so dass der Inhalt nicht entwendet werden konnte. Der genaue Tatzeitraum ist bislang ebenso unbekannt, wie der entstandene Sachschaden am Automaten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Böblingen unter 0800/1100225 zu melden.

