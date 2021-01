Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Abfallcontainer durch Brand beschädigt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand beim Brand zweier Abfallcontainer am frühen Freitagmorgen gegen 02:00 Uhr in der Straße 'Beim Hasenkreuz' in Möglingen. Durch Zeugen wurden zuvor zwei junge Männer beobachtet, die abgebrannte Feuerwerkskörper in den Container entsorgten. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Asperg unter der Rufnummer 07141/1500170 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell